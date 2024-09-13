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«Отмазаться уже не получится…» Небензя в Совбезе ООН подтвердил серьезность заявления Путина о «прямой войне»

Василий Небензя. Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Решение западных государств о снятии ограничений для Киева на применение дальнобойного оружия по территории РФ будет означать прямую войну с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Отмазаться от ответственности, перевалить все на Киев у наших западных коллег уже не получится», – подчеркнул он.

«Если решение о снятии ограничений принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», – заявил Небензя сегодня на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом дипломат отметил, что такой сценарий развития ситуации принципиальным образом изменит отношения Москвы с Западом.

Накануне вечером Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне на Украине против России. По его словам, эта ситуация поменяет суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что «заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно – оно предельно четкое, однозначное, и не допускает каких-то двойных прочтений».

«И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», – отметил спикер Кремля.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

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