Лукашенко готовит Белоруссию к войне

Белоруссии нужно укреплять свою обороноспособность и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко сегодня на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.

«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», – заявил белорусский лидер, слова которого цитирует его официальный сайт.

Лукашенко обратил внимание, что, учитывая опыт как событий на фронте в соседнем государстве, так и военных конфликтов за последние годы в мире, в Белоруссии уже четырежды реформировали армию. «Это уже, наверное, в пятый раз подходим к модернизации собственных Вооруженных Сил», – уточнил он.

При этом президент Белоруссии особо отметил значительную роль артилерии и беспилотных летательных аппаратов в военных действиях. «Беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, вспять не повернет. Но значительно повлияет на ход военных действий», – пояснил Лукашенко.

«Беспилотники – дело серьезное. Дело, как военные говорят, очень эффективное и выгодное с точки зрения войны. Жутко так говорить, но тем не менее. Сегодня, как я говорил, воюющие стороны не жалеют беспилотников для того, чтобы охотиться за одним человеком (речь о рядовых военнослужащих). Поэтому что это дешевле, чем подготовить бойца. Поэтому да – беспилотники», – сказал белорусский лидер, говоря о модернизации армии, и при этом добавил: надо быть готовыми «к противодействию этой заразе».

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало Третьей мировой войны.

Минск, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube