Путин отказался говорить с Нетаньяху

В Кремле прокомментировали сообщения иностранных СМИ о намерениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что это не случится.
«В настоящий момент нет таких планов», – сказал Песков отвечая на вопрос, готова ли Москва оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и поступал ли России такой запрос.
Ранее в СМИ появилась информация, что Тель-Авив изучает возможность телефонного разговора Нетаньяху с Путиным. Как уточняет ТАСС, такая публикация появилась до удара Ирана по Израилю, при этом возможный разговор анонсировался в контексте такой угрозы.
Москва, Светлана Антонова
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