Белоруссия готовится к большим выборам: установлено ещё 45 заговорщиков, готовивших захват власти

Следственный комитет Белоруссии установил еще 45 фигурантов уголовных дело о заговоре и неконституционном захвате власти в стране. Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках новой инициативы «Платформа 2025» экстремисты планировали получить новые гранты за рубежом.

В ведомстве уточнили, что помимо уже известных участников экстремистских формирований, правоохранительными органами Белоруссии дополнительно установлены ещё 22 лица, которые присоединились к деятельности бывшего кандидата в президенты Светлане Тихановской и её сторонников по захвату государственной власти неконституционным путем. Они признаны подозреваемыми. Действия квалифицированы по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, – прим.ред)», – говорится в сообщении белорусского СК.

Кроме того, для отчета перед кураторами и наглядной имитации поддержки радикалов, членами экстремистских формирований были организованы малочисленные уличные собрания в разных странах. Среди участников уличных акций дополнительно установлены и идентифицированы 23 человека, которые пополнили список действующих подозреваемых по уголовному делу. Правовая оценка их действиям дана в рамках ч.3 ст.361-1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования либо участие в нем).

Напомним, суд в Минске в марте 2023 года заочно вынес приговор Тихановской по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству. Политик приговорена к 15 годам лишения свободы.

В 2025 году в Белоруссии пройдут выборы президента.

Минск, Светлана Антонова

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