Провокация с обвинениями Москвы: Британия «нашла» на Украине химическое оружие из России

Лондон объявил о введении санкций против России под предлогом якобы размещения и применения на территории Украины «варварского химического оружия» из РФ.

Судя по безапелляционным обвинениям в адрес Москвы о применении запрещенных видов оружия на Украине, решение правительства Великобритании вписывается в организацию крупной провокации против российских войск, о которой накануне заявили в Минобороны и МИД РФ.

Санкции объявлены Лондоном против российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также двух научно-исследовательских институтов Минобороны РФ.

Накануне Кириллов предупредил, что Киев при поддержке Запада готовит провокацию с применением химического оружия, в чем впоследствии обвинит Россию. По его данным на конец августа, киевский режим более 400 раз применял токсичные химикаты в ходе СВО, включая химсредства борьбы с беспорядками американского производства.

В МИД РФ подтвердили опасения Кириллова и предупредили западных спонсоров Киева о опасных последствиях подобного «химического терроризма».

Напомним, Россия в 2017 году досрочно отчиталась о полном уничтожении остатков химического оружия. Эти работы производились в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США.

Лондон, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube