Мишустин высказался о российском кино: необходимо повысить качество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить качество российского кино. Об этом глава правительства сказал на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии.

«Перед нами стоит масштабная задача – повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. И при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным», – подчеркнул Мишустин.

Глава российского правительства обратил внимание, что успех российского кинематографа измеряется не количеством выпущенных лент и объемом кассовых сборов. Мишустин также отметил важность того, чтобы они отвечали запросам времени и запросам граждан.

Как отмечает пресс-служба кабинета министров, доля отечественных лент в прокате достигла 80%.

Вашингтон, Светлана Антонова

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