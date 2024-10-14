«Всех задевает высокая прибыль…» Силуанов высказался категорически против повышения налогов для банков

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил категорически против повышения налогов для банковской сферы. По его словам, российским банкам нужен капитал для кредитования, изымать часть их прибыли за счет повышения налогов было бы неправильно, несмотря на дороговизну кредитов.

«Всех задевает высокая банковская прибыль», – признал Силуанов, но при этом добавил, что в предыдущие годы для банков действовали регуляторные послабления. «Сейчас эти послабления отменяются, и банкам нужен новый капитал. У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? Конечно, это финансовый сектор и банки, поэтому чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. Поэтому эта прибыль, про которую все мы любим говорить: «Посмотрите, как выросла прибыль банков», пойдет на то, чтобы банки давали кредиты», – заявил министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Да, они (кредиты) сегодня дороги, но как только мы будем нормализовать ситуацию с инфляцией, денежно-кредитная политика тоже будет смягчаться, поэтому и кредиты тоже будут дешеветь. Но банкам нужен капитал. Изымать дополнительно прибыль, все говорят, давайте повысим налог на прибыль для банков, не надо этого делать, потому что нужен капитал», – считает Силуанов.

Прибыль банковского сектора России в 2023 году составила 3,3 трлн рублей. Согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году банки могут заработать 3,3-3,8 трлн рублей. Депутаты Госдумы не раз обращали внимание на высокий финансовый результат банковского сектора и предлагали часть прибыли у банков изъять, в том числе за счет повышения налоговой нагрузки.

Москва, Анастасия Смирнова

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