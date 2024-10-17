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Четверг, 17 октября 2024, 17:12 мск

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Набиуллина высказалась о перспективах решения по ключевой ставке

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Решение по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров Банка России 25 октября не предопределено. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов.

«Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку», – пояснила Набиуллина.

«Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», – добавила глава ЦБ.

Напомним, в сентябре Набиуллина допускала повышение ключевой ставки в октябре.

На днях заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин также пояснял, почему регулятор допускает возможность увеличения ставки на ближайшем заседании совета директоров.

В настоящее время ставка составляет 19% годовых. Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что до конца года ее уровень может быть увеличен до 21%.

Стоит отметить, что ранее глава «Северстали» Алексей Мордашов заявлял, что повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, против которой пытается бороться Банк России.

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что в России ставки по корпоративным вкладам повысились до максимальных значений за последние десять лет. Бизнес привлекает все больше средств на депозиты, не пуская их в оборот. В таких условиях замедление экономического роста неизбежно.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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