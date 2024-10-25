Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам резко увеличат

Министерство транспорта РФ подготовило проект закона о резком увеличении штрафов за «бесплатный» проезд по платным дорогам. Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Как уточнила пресс-служба ведомства, документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1 500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5 000 рублей до 30 000 рублей для грузовых.

Также будет введен отдельный штраф в размере 50 000 рублей для владельцев автомобилей, принадлежащих иностранному перевозчику.

Кроме того, в целях неукоснительной оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, учитывая запуск сервиса информирования пользователей платных автомобильных дорог о начислениях платы за проезд с возможностью вносить плату на Едином портале государственных и муниципальных услуг, законопроектом предусматривается отмена 50% скидки при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении.

Как пояснили в министерстве, в настоящее время стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог превышает размеры административных штрафов за неоплату проезда. «Следовательно, механизм административной ответственности перестает быть эффективным средством предупреждения совершения новых правонарушений, обеспечения эффективного функционирования транспортной инфраструктуры, защиты интересов добросовестных пользователей платных автомобильных дорог, а также общественных интересов в области надлежащей организации дорожного движения и безопасности. Таким образом, превышение штрафа над стоимостью услуги будет оказывать существенное стимулирующее воздействие на пользователей по обеспечению обязательств по оплате проезда», – считает ведомство.

Москва, Анастасия Смирнова

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