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Понедельник, 28 октября 2024, 17:37 мск

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Дисбалансы сохраняются: Путин обратил внимание на сложности в российской экономике

Фото: пресс-служба Кремля

В отечественной экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров. По его словам, эти факторы отражаются, в том числе, на динамике потребительских цен.

Как пояснил глава государства, сложности и дисбалансы вызваны, прежде всего, «теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны». «Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику», – констатировал Путин.

«Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики – так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – подчеркнул он.

«Наша задача и на ближайшую, и на более отдалённую перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объём выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики», – отметил глава государства.

Вместе с тем Путин обратил внимание, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась. «По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2 процента. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9 процента, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается 3,2 процента», – уточнил он.

Как отметил президент, «хороший, опережающий тон задаёт у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, а машиностроение – почти 20 процентов», – сказал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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