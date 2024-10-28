Минтруд России подготовил законопроект о продлении программы маткапитала

Минтруд России подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Глава ведомства Антон Котяков пояснил, что пока программа маткапитала действует до 2026 года. «Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. По поручению Президента был разработан соответствующий законопроект», – уточнил он.

На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей.

Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года выплата распространена на первенцев и предоставляется проактивно – по факту рождения ребенка.

В Минтруде также уточнили, что размер материнского капитала сейчас составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго ребенка. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей. Размер материнского капитала индексируется ежегодно, с 1 февраля, по уровню фактической инфляции.

Москва, Светлана Антонова

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