Объем Фонда национального благосостояния снова уменьшился

По итогам октября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 61 млрд рублей, в долларах сокращение составило $6,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина России.

«По состоянию на 1 ноября 2024 г. объем ФНБ составил 12 726 198,8 млн рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год <...> что эквивалентно 131 126,3 млн долл. США», – говорится в сообщении. Для сравнения: по состоянию на 1 октября, объем ФНБ составлял 12 787 132,6 млн рублей (6,7% ВВП), что эквивалентно $137 922,3 млн долларов США.

В ведомстве уточнили, что совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 465,05 млрд рублей, что эквивалентно $5,164 млрд долларов.

«Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 октября 2024 г. составила 97,3 млн долл. США, что эквивалентно 9 443,6 млн рублей», – отчитался Минфин России.

Москва, Светлана Антонова

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