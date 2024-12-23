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Понедельник, 23 декабря 2024, 15:56 мск

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Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии

Архив. Фото: сайт президента Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента, выборы которого назначены на 26 января 2025 года.

ЦИК Белоруссии также зарегистрировал ещё четырех кандидатов: лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

Стоит отметить, что Лукашенко будет баллотироваться на седьмой президентский срок подряд. Он впервые занял должность главы государства в 1994 году и с тех пор остается бессменным руководителем республики.

Минск, Светлана Антонова

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