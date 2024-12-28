Правительство РФ ограничило возможности для телефонных мошенников с подменой номеров

Правительство РФ приняло решение об ограничении использования Интернета для звонков на стационарные и мобильные телефоны. В кабинете министров рассчитывают, что эта мера снизит возможности мошенников, которые использовали эту технологию для подмены телефонных номеров.

«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества… Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью Интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В пресс-службе кабинета министров пояснили, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. «Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», – уточняется в пресс-релизе.

При этом правительство заверило, решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, добавив, что люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через Интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Москва, Светлана Антонова

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