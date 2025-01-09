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Четверг, 9 января 2025, 17:24 мск

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В России вдвое сократилось число аварий с теплоснабжением в новогодние праздники

Фото из архива

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отчитался о сокращении числа аварий, связанных с нарушением теплоснабжения жилья в новогодние праздники. По его словам, количество ЧП уменьшилось вдвое, при этом обошлось без серьёзных сбоев в подаче тепла.

«С начала года в сфере теплоснабжения произошло 36 аварийных ситуаций, что в половину меньше прошлого периода. Благодаря оперативным действиям ответственных служб удалось своевременно устранить данные ситуации и не допустить бесконтрольного развития аварий», – уточнил глава Минстроя России на совещании, которое провел глава государства Владимир Путин с членами кабинета министров.

«Прошлая зима показала, что крупные аварии явились следствием несоблюдения требований инструкций персоналом организаций, служб и органов местного самоуправления. Именно поэтому при подготовке к отопительному периоду на эти вопросы было обращено особое внимание и обеспечено проведение в каждом регионе противоаварийных тренировок», – пояснил Файзуллин.

Москва, Светлана Антонова

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