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Пятница, 10 января 2025, 14:41 мск

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Киев получил из ЕС первые 3 мдрд евро из доходов от замороженных активов России

Фото: ec.europa.eu

Киев получил от Евросоюза первые 3 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в целом по этой программе Украина должна получить $50 млрд от стран «Большой семерки», их них $20 млрд – от ЕС.

Напомним, в конце декабря 2024 года на счета украинского правительства поступил первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов. Тогда Шмыгаль уточнял, что всего Вашингтон планирует направить Киеву $20 млрд.

В Кремле резко отреагировали на это событие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством использование США по собственному усмотрению незаконно замороженных активов России. По его словам, в перспективе по этому поводу возможны судебные разбирательства.

Киев, Светлана Антонова

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