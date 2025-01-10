Киев получил из ЕС первые 3 мдрд евро из доходов от замороженных активов России

Киев получил от Евросоюза первые 3 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в целом по этой программе Украина должна получить $50 млрд от стран «Большой семерки», их них $20 млрд – от ЕС.
Напомним, в конце декабря 2024 года на счета украинского правительства поступил первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов. Тогда Шмыгаль уточнял, что всего Вашингтон планирует направить Киеву $20 млрд.
В Кремле резко отреагировали на это событие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством использование США по собственному усмотрению незаконно замороженных активов России. По его словам, в перспективе по этому поводу возможны судебные разбирательства.
Киев, Светлана Антонова
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