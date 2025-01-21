Госдума повысила штрафы за продажу табачных изделий детям

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ о существенном повышении штрафов за продажу детям табачных изделий – сигарет, вейпов, электронных сигарет и кальянов. Документ был поддержан единогласно.

Принятым законом водится повышенная административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства.

Также увеличиваются штрафы за данное правонарушение: для физических лиц – до 300 тысяч рублей (сейчас – до 60 тысяч рублей), для должностных лиц – до 700 тысяч рублей (сейчас – до 300 тысяч рублей), для юридических лиц – до 2 млн рублей (сейчас – до 600 тысяч рублей).

Стоит отметить, что в случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность – соответствующий закон Госдума утвердила ранее. Как сообщал «Новый День», новые нормы внесены в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей, либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно принятым сегодня поправкам в КоАП, также увеличиваются штрафы за нарушения в сфере розничной торговли табачными изделиями. Штраф для граждан составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (сейчас – от 2 до 3 тысяч рублей), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей (от 5 до 10 тысяч рублей), для юрлиц – от 90 до 120 тысяч рублей (от 30 до 50 тысяч рублей).

За повторное нарушение запретов в сфере розничной торговли табаком вводится штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей – для должностных лиц, от 120 до 150 тысяч рублей – для юридических лиц.

Кроме того, ужесточается ответственность еще по ряду нарушений в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Москва, Светлана Антонова

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