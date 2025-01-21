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Вторник, 21 января 2025, 17:15 мск

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Кремль настроен на серьезный диалог с Вашингтоном

В Кремле готовы к серьезному диалогу с Вашингтоном после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Много сигналов поступает из Вашингтона в эти дни. Но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров. И в ходе этих контактов мы изложим свои позиции», – сказал Ушаков, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Мы готовы к серьезному диалогу», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что «уже очень скоро» могут состояться его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Он также сообщил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Трамп рассчитывает, что российский президент Владимир Путин также готов к сделке.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / США

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