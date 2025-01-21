Путин обсудил с президентом Египта ближневосточные проблемы

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, в ходе которых стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

Как уточнила пресс-служба Кремля, обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключённого на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей.

Лидеры государств также обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех её граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

В то же время обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Подчёркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений, сообщили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

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