Поручение Путина о повышении соцвыплат касается 40 различных пособий

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 февраля по уровню фактической инфляции на 9,5% будут увеличены размеры в общей сложности свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на совещании главы государства с членами правительства.

Котяков уточнил, что с 2025 года перечень выплат, увеличиваемых по уровню фактической инфляции, расширился, уточнив, что ежегодной индексации подлежат, в том числе, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. В этом году размер пособия с учетом повышения составит 10950 рублей.

Министр сообщил, что после индексации сумма материнского капитала на первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша доплата будет 222 тысячи рублей.

Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму – 912 тысяч рублей, пояснил Котяков.

Москва, Светлана Антонова

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