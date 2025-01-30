В России начнут проектировать улицы и дороги с учетом велосипедов и электросамокатов

Минстрой России утвердил изменения в правила градостроительного проектирования населенных пунктов, согласно которым вводится проектирование улично-дорожной сети с учетом велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и моноколеса. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, популярность и расширение линейки средств индивидуальной мобильности требует нового подхода к организации строительства объектов транспортной инфраструктуры.
«Введенные изменения позволят более эффективно проектировать улично-дорожную сеть в части повышения точности прогнозной оценки условий дорожного движения», – отметил он.
В частности, будут внедряться планировочные решения для велосипедных коммуникаций, а также требования по безопасной интеграции средств индивидуальной мобильности в систему дорожного движения.
Москва, Светлана Антонова
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