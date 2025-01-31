Правительство РФ продлило частичный запрет на экспорт бензина

Кабинет министров продлил действие запрета на экспорт бензина из России до 28 февраля. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Александра Новака.

В настоящее время до 31 января действует постановление о запрете экспорта бензина из России, но оно не распространяется на производителей. Это исключение, введенное в ноябре прошлого года, сохранится и в феврале, уточняет «Интерфакс».

Разрешение на экспорт касается производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти.

Судя по последним данным, биржевая стоимость автомобильного топлива за неделю заметно выросла. Так, цены на бензин Аи-95 увеличились на 6,44% – до 55 622 рублей за тонну, на Аи-92 – на 7,03% до 53 454 рублей за тонну, следует из информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Москва, Светлана Антонова

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