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Воскресенье, 2 февраля 2025, 18:13 мск

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Зеленский пытается сорвать переговоры Путина и Трампа

Фото: соцсети Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков, комментируя украинский удар по интернату в Судже, где находились мирные жители.

«Зеленский срывает переговоры Путина и Трампа. Для этого ВСУ нанесли удар ракетами по интернету в Судже, где были гражданские люди, из Сумской области. Это подтвердили в Минобороны России. По сути, это теракт Зеленского против Трампа, против его усилий сделать мир на Украине как можно быстрее», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Видимо, в пятницу вечером Зеленский узнал, что переговоры Путина и Трампа состоялись и в субботу утром ВСУ нанесли удар по Судже, – чтобы обвинить Россию, выставить Путина чудовищем и сорвать переговоры...» – добавил Марков.

По данным Минобороны России, удар по интернату в Судже Курской области был нанесен накануне, 1 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши, который отдал приказ об атаке.

Москва, Светлана Антонова

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