В России «ощутимо» повысят штрафы за нарушения воинского учета

В нижнюю палату парламента в ближайшее время планируется внести законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом сообщил автор документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», – цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, предложенные штрафы будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Ранее правительство РФ поддержало законопроект. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, граждане обязаны сообщить в письменной форме или через портал госуслуг в военный комиссариат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в Россию.

В настоящее время несообщение гражданином таких сведений влечет наложение административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Санкции предполагается ужесточить.

Москва, Светлана Антонова

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