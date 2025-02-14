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Пятница, 14 февраля 2025, 17:33 мск

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В Подмосковье готовятся ограничения по продаже алкоголя

Власти Московской области подготовили законопроект об ограничении продажи алкоголя. Документ предполагает запрет на реализацию спиртного в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, передает РБК со ссылкой на комментарий главы региона Андрея Воробьева, предоставленный его пресс-службой.

Как уточняется, продажа алкоголя, прежде всего, будет запрещена во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. «Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», – поясняется в заявлении Воробьева.

Вместе с тем планируется ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00.

«Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», – добавил губернатор.

Предполагается, что после процедуры утверждения документа нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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