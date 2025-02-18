Губернатор Подмосковья подписал закон об ограничении продажи алкоголя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. Как говорится в телеграм-канале главы региона, документ вступит в силу с 1 сентября.

Так, если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Исключения – магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы. Также нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 часов в объектах общепита в МКД.

«Это сделано для того, чтобы «наливайки» под видом кафе не злоупотребляли лицензиями и не вызывали недовольство жителей. Такая мера не распространяется на рестораны», – уточнил Воробьев.

«У нас участились случаи преступлений в состоянии алкогольного опьянения – около 5 тыс. за прошлый год. Более 1 тыс. протоколов составили на несовершеннолетних за употребление спиртного. Вместе с тем выросло и число жалоб от жителей – на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка. Уверен, новый закон поможет сделать Подмосковье безопаснее и комфортнее», – пояснил губернатор.

Москва, Светлана Антонова

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