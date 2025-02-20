Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал подписать в Мюнхене соглашение с США об украинских полезных ископаемых, однако в итоге этого не сделал. ОБ этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американским СМИ.

«Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал», – сказал Бессент (цитата по РИА «Новости»).

Глава американского Минфина также заявил, что Зеленский сделал множество неуместных высказываний в Мюнхене и обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном.

«Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... У президента Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, «давайте заключим эту экономическую сделку»... а затем сказать россиянам: «идите за стол переговоров», – рассказал Бессент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине». Более того, как отметил американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны сначала подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона. При этом глава киевского режима в комментариях делал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией. Позже Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

Вашингтон, Светлана Антонова

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