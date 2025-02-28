В Подмосковье остановили работу более 800 машин такси из-за отсутствия полисов страхования

В Московской области более 800 машин такси не смогут осуществлять деятельность из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом говорится в сообщении регионального министерства транспорта.

«С 1 сентября прошлого года все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он призван защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. С начала действия этой меры было аннулировано 18 разрешений с более 800 машинами Подмосковья за непредоставление перевозчиком договора ОСГОП», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в области зарегистрировано более 118 тысяч машин такси и более 32,5 тысячи перевозчиков.

Москва, Светлана Антонова

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