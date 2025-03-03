Ставка на «силу»: Брюссель анонсировал презентацию плана перевооружения Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности плана перевооружения Европы. По ее словам, страны ЕС получат этот проект для дальнейшего изучения уже завтра, 4 марта.
«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», – заявила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС) на пресс-конференции в Брюсселе.
Глава Еврокомиссии уточнила, что цель этого проекта – усиление ЕС. «Мы хотим устойчивого мира, но он может быть построен только на силе. И сила начинается с усиления нас самих. Это цель плана, который я завтра представлю странам-членам», – пояснила она.
Как ожидается, этот план будет рассмотрен на экстренном саммите лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе 6 марта.
Брюссель, Светлана Антонова
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