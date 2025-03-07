Кремль предупредил Европу об ответных мерах на милитаризацию

Россия готова предпринять ответные меры на милитаризацию Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза о перевооружении государств блока. По его словам, Москва внимательно отслеживает эту ситуацию, которая может вылиться в потенциальную угрозу.

«Вся вот эта милитаризация происходит в основном против России. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процессы, за которыми мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника», – подчеркнул Песков.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства обратил внимание на диссонанс между планами Евросоюза превратиться из экономического в военный альянс с перспективами украинского урегулирования.

«Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины», – констатировал представитель Кремля.

Накануне главы стран Евросоюза согласовали в Брюсселе план ReArm Europe о перевооружении Европы. Для этого предлагается выделить в ближайшие годы до 800 млрд евро. Большую часть на перевооружение – 650 млрд евро – пожертвуют страны-члены ЕС.

Москва, Анастасия Смирнова

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