Угроза «системных эффектов»: Макрон изучает последствия изъятия российских активов

Министерство финансов Франции по поручению президента страны Эммануэля Макрона изучает последствия возможного изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС). У нас здесь 230 миллиардов», – цитирует ее заявление РИА «Новости».

Прима также уточнила, что Париж опасается «системных эффектов» для экономики, поскольку во Франции и других европейских странах хранятся активы различных государств. «Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?» – пояснила представитель кабинета министров.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) готовится рассмотреть проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая в том числе предполагает изъятие замороженных российских активов.

Париж, Анастасия Смирнова

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