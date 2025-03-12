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Среда, 12 марта 2025, 16:55 мск

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Угроза «системных эффектов»: Макрон изучает последствия изъятия российских активов

Архив, фото: Kremlin.ru

Министерство финансов Франции по поручению президента страны Эммануэля Макрона изучает последствия возможного изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС). У нас здесь 230 миллиардов», – цитирует ее заявление РИА «Новости».

Прима также уточнила, что Париж опасается «системных эффектов» для экономики, поскольку во Франции и других европейских странах хранятся активы различных государств. «Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?» – пояснила представитель кабинета министров.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) готовится рассмотреть проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая в том числе предполагает изъятие замороженных российских активов.

Париж, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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