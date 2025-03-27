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Четверг, 27 марта 2025, 17:26 мск

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Высокую ключевую ставку раскритиковал глава «Газпром нефти»

Высокая ключевая ставка может привести к проблемам в нефтяной отрасли. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе возникают определенные риски. Уменьшение свободных денежных средств у нефтесервисных предприятий и сложности с привлечением кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки могут привести к их отказу от инвестиций в модернизацию фондов», – цитирует Дюкова «Интерфакс».

«Кроме того, рост стоимости долга подрядчиков в какой-то части может быть транслирован и в нашу себестоимость добычи», – уточнил глава «Газпром нефти».

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21% годовых.

Ранее депутаты Госдумы и представители бизнес-сообщества, в том числе госкомпаний, неоднократно высказывали критику в адрес Центробанка, указывая на необходимость смягчения денежно-кредитной политики. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подчеркивал, что риск переохлаждения экономики и массового банкротства предприятий из-за высокой ключевой ставки является более значимым, чем ускорение инфляции.

В Госдуме уже вновь прозвучали заявления о «вражеской политике» ЦБ и необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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