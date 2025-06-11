Минфин РФ планирует ослабить требования к иностранным банкам для работы в России

Министерство финансов разработало законопроект об ослаблении требований к иностранным банкам для открытия филиала в РФ с разрешением работы с физическими лицами и расширением перечня доступных для филиалов операций на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, документ направлен на межведомственное согласование.

Закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории РФ, вступил в силу 1 сентября 2024 года, до этого разрешены были только дочерние банки и представительства.

На данный момент филиалы могут работать только с юрлицами, проведение банковских операций с физлицами и индивидуальными предпринимателями запрещено. Исключение составляют денежные переводы без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты. До сих пор ни один иностранный банк новой возможностью для работы на российском рынке не воспользовался.

Москва, Анастасия Смирнова

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