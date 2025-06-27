Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом

Глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности Москвы к новому раунду переговоров с Киевом об урегулировании конфликта на Украине. Об этом президент РФ сказал в Минске, где находится с визитом.

Путин обратил внимание, что меморандумы об урегулировании, подготовленные Москвой и Киевом, абсолютно противоположны друг другу, но в этом нет ничего удивительного. По словам главы государства, условия для продолжения переговоров есть.

«Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, я думаю, что вы сами видите. Сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен. Вчера-сегодня, по-моему», – сказал Путин.

«Все-таки это важно. Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы», – пояснил российский лидер.

Президент РФ уточнил, что главы переговорных групп РФ и Украины находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии (выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле) мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», – сообщил Путин.

Минск, Анастасия Смирнова

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