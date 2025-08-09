На подлете к Москве сбиты три украинских беспилотника

Сегодня в первой половине дня на подлете к Москве средства противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник в своем телеграм-канале, не уточнив подробности инцидентов.
Ранее Минобороны России сообщало, что сегодня ночью над Московским регионом был сбит один вражеский БпЛА.
Москва, Анастасия Смирнова
