Киевский режим не желает забирать 1 000 украинских военнослужащих, которые находятся в плену у Вооруженных сил России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей публикации в телеграм-канале Захарова обратила внимание на высказывание посла Украины в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», – констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

