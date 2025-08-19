российское информационное агентство 18+

«Чекатилы киевскорежимные»: Захарова заявила, что ВСУ не забирают 1000 пленных украинцев

Киевский режим не желает забирать 1 000 украинских военнослужащих, которые находятся в плену у Вооруженных сил России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей публикации в телеграм-канале Захарова обратила внимание на высказывание посла Украины в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», – констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

