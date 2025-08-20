Суд в Москве заочно приговорил американского наемника ВСУ к 28 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении гражданина США Дэвида Райана О'Лири, который ранее был внесен в список террористов и экстремистов. Американец признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе о терроризме, за участие во вторжении в Курскую область в составе вооруженных формирований ВСУ.

Установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О'Лири вместе с другими лицами проник на территорию Курской области и, выполняя приказы командиров ВСУ, принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

«За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 млн рублей», – уточнила Генпрокуратура.

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил О'Лири к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей.

В надзорном ведомстве также отметили, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О'Лири заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Анастасия Смирнова

