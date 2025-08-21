Украина способна стать действительно независимым государством только при условии безъядерного, внеблокового и нейтрального статуса. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что 24 августа Украина будет отмечать так называемый день независимости, приуроченный к годовщине принятого в этот день в 1991 году Верховным советом Украинской ССР соответствующего Акта, но реальные основы государственной независимости искать ранее – в принятой 16 июля 1990 года Верховным советом Украинской ССР Декларации о государственном суверенитете Украины.

«В этом документе Украина провозглашалась независимым суверенным государством, а также закреплялся её нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова также обратила внимание, что в связи с нынешними действиями Киева «актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории».

«Все они будут обязательно выполнены», – заверила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

