Путин прилетел в город ядерщиков Саров

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров в Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ имени Ломоносова.

В Сарове президент планирует встретиться с сотрудниками предприятий атомной отрасли, осмотреть выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения, уточняет РИА «Новости». Также глава государства возложит цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону.

Саров, Анастасия Смирнова

