Вторник, 26 августа 2025, 17:11 мск

Новости Москва

Новости

Киев и Европа пытаются нивелировать договоренности Путина и Трампа – МИД России

Фото из архива kremlin.ru

Киевский и режим и Брюссель взяли курс на нивелирование достигнутых договоренностей по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на переговорах с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

«Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию», – говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией», – добавил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Украина

