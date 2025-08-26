Киев и Европа пытаются нивелировать договоренности Путина и Трампа – МИД России

Киевский и режим и Брюссель взяли курс на нивелирование достигнутых договоренностей по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на переговорах с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

«Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию», – говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией», – добавил МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube