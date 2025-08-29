Потери ВСУ в текущем году превысили 340 тысяч военнослужащих – Белоусов

В текущем году на фронтах специальной военной операции потери вооруженных формирований Украины превысили 340 тысяч военнослужащих и наемников. Об этом сообщил сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, темпы продвижения российских войск по освобождению территорий увеличились почти вдвое.

«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700… Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений», – уточнили глава Минобороны РФ, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Белоусов обратил внимание, что Вооруженные силы России нанесли существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. «В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины», – пояснил он.

«Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БпЛА дальнего действия», – добавил министр обороны РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

