Путин и Си Цзиньпин будут много общаться в Пекине, в том числе «за чашкой чая»

В Пекине глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут много общаться как в ходе саммита ШОС, так и во время переговоров 2 сентября и юбилейных торжеств 3 сентября, когда состоится парад и празднование 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре. От нас – Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10-12 человек», – уточнил Ушаков, слова которого приводит ТАСС.

«Будет много контактов, и, естественно, президент и председатель КНР много времени проведут один на один», – добавил Ушаков.

Предполагается, что лидеры России и Китая обсудят не только международные проблемы, но и состояние и перспективы сотрудничества двух стран в различных областях.

