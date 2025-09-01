В Кремле уточнили, о чем именно договорились Путин и Трамп по поводу Зеленского

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договаривались о личной и трехсторонней встрече российского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Пока то, что транслируется в прессе – это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – пояснил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля также отметил, что конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

Москва

© 2025, РИА «Новый День»

