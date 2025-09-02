российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 17:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций по Украине

Фото из архива сайта kremlin.ru

Москва и Вашингтон запланировали на ближайшее время новый раунд консультаций по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, переговоры ожидаются по линии дипломатических ведомств.

В комментарии Первому каналу представитель Кремля уточнил, что не решена «масса вопросов». «Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», – пояснил он.

По его словам, в настоящее время российско-американский диалог касается прежде всего ситуации на Украине.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно», – отметил Ушаков.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече – Эрдоган / Российские войска взяли Федоровку в ДНР / Российские войска выбили ВСУ из Московки Харьковской области / Армия России приступила к созданию зоны безопасности в Днепропетровской области / Над Воронежской областью сбиты не менее трех беспилотников / В Минобороны России показали карту Украины без Одессы и Николаева / В Кремле уточнили, о чем именно договорились Путин и Трамп по поводу Зеленского / Потери ВСУ в Луганской Народной Республике за лето превысили 50 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, США, Украина,