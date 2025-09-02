Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций по Украине

Москва и Вашингтон запланировали на ближайшее время новый раунд консультаций по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, переговоры ожидаются по линии дипломатических ведомств.
В комментарии Первому каналу представитель Кремля уточнил, что не решена «масса вопросов». «Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», – пояснил он.
По его словам, в настоящее время российско-американский диалог касается прежде всего ситуации на Украине.
«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно», – отметил Ушаков.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»