Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций по Украине

Москва и Вашингтон запланировали на ближайшее время новый раунд консультаций по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, переговоры ожидаются по линии дипломатических ведомств.

В комментарии Первому каналу представитель Кремля уточнил, что не решена «масса вопросов». «Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», – пояснил он.

По его словам, в настоящее время российско-американский диалог касается прежде всего ситуации на Украине.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно», – отметил Ушаков.

