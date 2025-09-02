В ЦБ увидели прогресс в борьбе с инфляцией

Банк России отмечает существенный прогресс в снижении инфляции в РФ, но устойчивые темпы роста цен пока остаются выше 4% в пересчете на год. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

«Можно ли говорить о победе над инфляцией? Наверное, можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года. Но утверждать, что устойчивый темп роста цен, устойчивое инфляционное давление уже снизились до целевых 4% с поправкой на сезонность в пересчете на год пока преждевременно», – сказал он на пресс-конференции.

«Нам важно, чтобы траектория устойчивого роста цен согласовывалась с задачей возвращения инфляции к 4% в 2026 году», – пояснил Заботкин.

При этом зампред ЦБ не дал каких-либо определенных сигналов относительно возможного решения совета директоров регулятора по ключевой ставке на сентябрьском заседании. По его словам, в своих решениях ЦБ «склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит процесс – чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ключевая ставка Центробанка РФ уже в сентябре может снизиться до 17% годовых.

Как считает глава «Роснефти» Игорь Сечин, темпы снижения ключевой ставки Центробанка РФ недостаточны.

За неделю с 19 по 25 августа темпы инфляции в России снизились на 0,03%. Согласно данным Минэкономразвития РФ на основе расчетов Росстата, по сравнению с прошлогодним уровнем индекс потребительских цен увеличился на 8,43%, неделей ранее годовой рост составлял 8,46%.

В настоящее время ставка ЦБ составляет 18% годовых.

