Лавров: Для мира на Украине пора всем признать, что Крым, Донбасс и Новороссия – это Россия

Вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии должно быть закреплено на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – сказал глава МИД России в интервью индонезийской газете Kompas, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, в принципиальном плане очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта.

«К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», – подчеркнул шеф российской дипломатии.

«Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения», – добавил Лавров.

«И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом», – пояснил глава МИД России.

Лавров обратил внимание, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для Москвы приоритетом. «Напомню, что после начала специальной военной операции по спасению людей в Донбассе Киев запросил переговоры, и мы сразу согласились. Они проходили в феврале-апреле 2022 года сначала в Белоруссии, потом в Турции. Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

