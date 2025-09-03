российское информационное агентство 18+

«Все встанет на свои места»: Путин в Пекине перекинулся двумя-тремя словами с Алиевым

Фото с сайта kremlin.ru

В отношениях России и Азербайджана, в которых последнее время есть проблемы, в конечном итоге все встанет на свои места, считает президент РФ Владимир Путин.

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы», – пояснил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов всё расставят на свои места», – отметил российский лидер.

Пекин, Анастасия Смирнова

