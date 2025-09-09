МИД России призвал международное сообщество осудить Киев за атаки мирного населения 8-9 сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с призывом к международному сообществу осудить удары Киева по мирному населению 8-9 сентября, когда Донецк отмечал 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в ходе Донбасской наступательной операции 1943 года.

«В ночь на 9 сентября террористические акты против мирного населения имели место и в других российских регионах. Есть погибшие. Целенаправленные удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами конфликта, а также, в нарушение норм международного права, с использованием запрещенных боеприпасов», – подчеркивается в заявлении Захаровой, которое опубликовано на официальном сайте МИД России.

«Руководство тех самых стран-спонсоров, среди которых в том числе постоянные члены Совета Безопасности ООН и участники ряда других универсальных организаций, призванных содействовать миру и защите международного права, попустительствует этим деяниям киевского режима. Сам же Зеленский, прикрывая преступления своего режима, вновь прибегает к излюбленной тактике – вероломно обвиняет российскую сторону в ударах по мирному населению и гражданским объектам», – констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

