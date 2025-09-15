российское информационное агентство 18+

Бывшим заключенным грозит ужесточение наказания за нарушение контракта с Минобороны РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала законопроект об ужесточении наказания для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны России и нарушивших его условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет об самовольном оставлении военной части, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

В частности, за самовольное оставление воинской части такой категории военнослужащих предлагается назначать наказание виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящий момент для любых военнослужащих максимальный срок наказания за это преступление составляет пять лет лишения свободы.

Москва, Анастасия Смирнова

