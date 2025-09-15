российское информационное агентство 18+

Путин: экономика России должна была пройти по «острому лезвию»

Фото: пресс-служба Кремля

Российская экономика должна была пройти по «острому лезвию» с «охлаждением» развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров. По его словам, позитивные изменения со снижением темпов инфляции уже стали заметны.

«Ещё в прошлом году мы с вами говорили о необходимости принять меры по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности. Соглашались с тем, что это неизбежно приведёт к «охлаждению» экономики, к её, как мы говорили тогда, «мягкой посадке». И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не «переохладить», не «заморозить» её», – пояснил глава государства.

В то же время Путин обратил внимание, что, по данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.

«Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности, с учётом взвешенной политики Центрального банка», – подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил, что тенденция со снижением инфляции «достаточно яркая». «Если в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, то в августе – 8,1 процента. Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов Правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», – отметил он.

По его словам, сейчас необходимо обеспечить условия, чтобы обеспечить более динамичный и устойчивый рост экономики.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

